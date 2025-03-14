Arka Sokaklar 705. Bölüm Heyecanı Başlıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun süre yayınlanan dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, izleyicileri heyecan dolu 705. bölümü ile buluşturmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar 705. bölüm izle, Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full izle ve kesintisiz HD izleme linki arayanlar için detayları bir araya getirdik. Yeni bölüm, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yer alacak.

DİPLOMATİK OPERASYON

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrew’ün İstanbul’da katıldığı bir panel sırasında kaçırılması, ekip için önemli bir harekete geçiş sinyali veriyor. Bu diplomatik operasyon esnasında teröristlerin adım adım takibi yapılırken, ekibimiz rehin alınan müsteşarı kurtarmak için mücadele edecek. Ancak teröristler, şehrin farklı noktalarında hazırladıkları bomba düzenekleriyle ortalığı kana bulamaya kararlıdır.

BOMBA PANİK YARATIYOR

“Allah yardımcımız olsun!” diyerek emniyete yerleştirilen bomba tüm ekibi alarma geçiriyor. Rıza Baba, tüm ekibi göndererek kendini feda mı edecek? Diğer yandan, Şule ve Melih’in aşkı, Hüsnü Çoban’ın kulağına kadar gitmenin eşiğine geliyor. Nazike ve Metin, miras alabilmek için tefeciye borçlanmayı göze alırken Hüsnü’ye yakalanır. Hüsnü, Şule ile Melih arasındaki gelişmeleri fark etmeye başlayacak mı? İkili arasındaki aşk daha başlamadan Hüsnü Çoban’ın engeline takılacak mı?