ARDA SOKAKLAR 706. BÖLÜM FRAGMANI HAKKINDA MERAK OLUŞTU

Arka Sokaklar dizisinin severleri yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor. İzleyiciler, “Arka Sokaklar 706. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu sıkça soruyor. İzleyicilerin bir diğer merakı ise “Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?” sorusu.

EGEMEN’İN TEŞHİSİ VE AİLESİ

Küçük Egemen, gittiği doktor tarafından “Çoklu Kişilik Bozukluğu” teşhisi alıyor. Bu teşhis ve uygulanan tedavi yöntemleri, Egemen’in ailesinin dağılmasına yol açıyor. Ekip, yaşanan bu durumları bir cinayet bağlantısı ile çözmeye çalışıyor. Öte yandan, dul kalan Nazike için hiç beklemediği bir misafir gelecektir. Rahmetli Süleyman beyin yeğeni Pelin, tüm dengeleri değiştirecek. Genç aşık Tunç da, Gülo’ya evlenme teklifi etmek üzereyken aldığı bir haberle sarsılıyor.

HÜSNÜ ÇOBAN’IN MERAKI VE İKİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Arka Sokaklar fragmanlarını izlemek isteyenler, bunu Kanal D platformlarından gerçekleştirebilir. Şule ile Melih arasındaki aşk, Hüsnü Çoban’ın dikkatini çekiyor. Nazike ve Metin, mirası almak için tefeciye borçlanmayı bile göze alırken, Hüsnü’ye yakalanıyorlar. Diğer yandan, Hüsnü yardımıyla Şule ile Melih arasındaki durumu fark etmeye başlayacak mı? İkili arasındaki aşk, daha başlamadan Hüsnü Çoban’ın engeline mi takılacak?