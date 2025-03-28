Arka Sokaklar 707. Bölüm Detayları

ARAKA SOKAKLAR’IN YENİ BÖLÜMÜ GELİYOR

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 707. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamlıyor. İzleyicilerin “Arka Sokaklar 707. bölüm izle”, “Arka Sokaklar yeni bölüm tek parça full izle” ve “kesintisiz HD izleme linki” arayışında olduğu detayları sizler için derledik. Yeni bölüm, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

DİPLOMATİK OPERASYONDA HEYECAN DORUKTA

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrew’un İstanbul’da katıldığı bir panel sırasında kaçırılması, ekibimizi harekete geçiriyor. Bu diplomatik operasyonda teröristleri adım adım takip eden ekibimiz, rehin alınan müsteşarı kurtarmak için tüm güçleriyle mücadele edecek. Ancak teröristler, şehrin farklı noktalarında hazırladıkları bomba düzenekleri ile ortalığı kana bulamaya kararlı görünüyor. Bölüm yayınlandıktan sonra kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, Kanal D’nin resmi internet sitesinde içeriğe ulaşabilecek.

OPERASYON VE SÜRPRİZ GELİŞMELER

Rıza Baba, Yunanistan’a kaçmaya çalışan çeteye yönelik bir operasyon için ekibini Ayvalık’a gönderiyor. Bu operasyonda kaptan kılığına giren Mesut, 2 kurşunla sırtından vuruluyor. Diğer yandan, Balat’taki dar sokaklarda bir Roman nişanı yapılırken, çiçekçi Harika ve kuzeni Laço bu etkinliğe katılıyor. Ancak, o gün orada bulunan küçük Cemre’den bir daha haber alınamıyor. Tüm işaretler Laço’yu göstermesine rağmen onun tek destekçisi Harika oluyor. Ekibimiz, iç içe geçmiş cinayetleri araştırarak gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Tunç Gülo’nun gidişi ekipte büyük bir üzüntü yaratırken, Hakan ve Aylin uzun bir aradan sonra barışma fırsatı buluyor. Nazike’nin yeni kiracılar bulması ise Hüsnü’yü tekrar çileden çıkartıyor. Arka Sokaklar 707. bölümü Kanal D platformlarından izlenebilir.