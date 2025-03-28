BÖLÜM FRAGMANI VE HEYECANLI BEKLEYİŞ

Arka Sokaklar dizisinin izleyicileri, yeni bölümün fragmanını merakla bekliyor. “Arka Sokaklar 708. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu sıkça soruluyor. İzleyiciler aynı zamanda “Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?” diye araştırma yapıyor.

OPERASYON VE TEHDİT

Rıza Baba, Yunanistan’a kaçmakta olan bir çeteye karşı önlem almak amacıyla ekibini Ayvalık’taki operasyona gönderiyor. Operasyonda kaptan kılığına giren Mesut, iki kurşunla sırtından vuruluyor. Bu olay dizinin heyecan dolu anlarından biri haline geliyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü, her hafta olduğu gibi bu Cuma günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Balat’ın dar sokaklarında yapılan Roman nişanında, çiçekçi Harika ve kuzeni Laço nişan alayına katılıyor. Ancak burada bulunan küçük Cemre’den bir daha haber alınamıyor. Tüm parmaklar Laço’yu işaret ederken, onun tek destekçisi Harika oluyor. Dosyayı araştıran ekip, iç içe geçmiş cinayetleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Öte yandan Tunç Gülo’nun gidişi, ekipte derin bir üzüntüye neden oluyor. Hakan ve Aylin uzun bir ayrılığın ardından barışırken, Nazike’nin kiracılarla yaptığı durum Hüsnü’yü çileden çıkaracak boyutlara ulaşıyor.