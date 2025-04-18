Arka Sokaklar 710. Fragman Yayınlanmadı

Arka Sokaklar dizisi izleyicileri, yeni bölümü büyük bir heyecanla bekliyor. Şu anda Arka Sokaklar 710. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu. Ayrıca, izleyiciler yeni bölüm fragmanı izlemek için bir bağlantının mevcut olup olmadığını araştırıyor.

HÜSNÜ’NÜN SIKINTILI ANLARI

Metin’in karıştığı bir kaza sonucunda Hüsnü ciddi sorunlar yaşıyor ve kafasına silah dayıyor. Bu durum, Hüsnü’nün sonunu mu getirecek? Diğer yandan, üç yıl önce evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Cenk’in annesi, Rıza Baba’dan yardım istedi. Ekibimiz bu dosyayla ilgili çarpıcı gerçeklerle karşılaşarak, İstanbul’un en tehlikeli mafya babalarından biri olan Serdar Bulut’a ulaşmayı hedefliyor.

BETÜL VE SERDAR BULUT’UN İLİŞKİSİ

Metin, hayatına yeni giren Betül’le mutludur. Ancak Betül’ün eski eşinin Serdar Bulut’un oğlu olması, büyük bir fırtınanın başlangıcını işaret ediyor. İzleyiciler, bu gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyor.

Arka Sokaklar 710. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyiciler güncel fragmanları Kanal D platformlarından takip edebilir.