Arka Sokaklar 713. Bölüm Fragmanı Bekleniyor

YENİ BÖLÜM HEYECANI DEVAM EDİYOR

Arka Sokaklar dizisinin hayranları, dizinin yeni bölümünü büyük bir heyecanla bekliyor. Şu an herkesin merak ettiği konu, “Arka Sokaklar 713. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu. Bunun yanı sıra, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanını izlemek için bir link mevcut mu, takipçiler tarafından araştırılıyor.

GÖKÇE KOMİSER VE ZOR GÖREVLER

Rıza Baba ekibi, Gökçe Komiser ile tanışıyor. Terör örgütünün eylem hazırlığını öğrenebilmek adına aralarına sızan iki sivil polis, deşifre olarak esir düşüyor. İstanbul’daki operasyonu yöneten Rıza Baba ve ekibi, hem bombalı saldırıyı durdurmak hem de rehin alınan polisleri kurtarmak gibi zor iki görevle karşı karşıya kalıyor. Teröristler tarafından rehin tutulan Komiser Gökçe’nin becerisi ve azmi, bu zorlu görevde başarı elde etmelerine yardımcı olabilecek mi?

ÇATIŞMA ANLARI VE GÜNCEL BİLGİLER

“Ekip bu kez sınırı aştı!” Sıralı yaşanan olaylar neticesinde, ekip düşen uçağın kara kutusunu ararken çatışmaya dahil oluyor. Ayrıca, kaçırılan bir kızın annesinin yardım çığlıkları, olayların seyrini değiştirebilir. Arka Sokaklar 713. Bölüm fragmanı henüz izleyicilerle paylaşılmadı. Güncel fragmanları izlemek isteyenler, Kanal D platformlarından takip edebilir.