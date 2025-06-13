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Arka Sokaklar 717. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

ARAK SOKAKLAR DİZİSİNDE HEYECAN DORUKTA

Arka Sokaklar dizisinin hayranları yeni bölümün gelişmelerini heyecanla izlerken, 717. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda yaşanan olaylar izleyicilerin merakını arttırdı. Özellikle, “Arka Sokaklar Selin ölüyor mu?” sorusu gündemde yer alıyor.

CEVHER’DEN ŞOK TUZAK!

Cevher, ekibe yönelik büyük bir bombalı tuzak hazırlıyor. Ayşecan’ın peşindeki ekibe yönelik bu tuzak, izleyicilerde tansiyonu yükseltiyor. Selin, bu tehlikeden kurtulabilecek mi? Cevher’in hazırladığı tuzağın ağına düşmeden önce, Selin arkadaşlarının uyarılarına rağmen bebek arabasına doğru yöneliyor.

BEBEK ARABASINDAKİ TEHLİKE

Selin, bebek arabasının üstünü açmaya çalıştığında, kumanda devreye giriyor. Bu an gerilimi artırırken, Selin’in akıbeti yeni bölümde netleşecek. Gelişmeleri takip etmek için sayfamızı izlemeye devam edin. İşte o önemli anlar:

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