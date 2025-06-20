YENİ BÖLÜM HEYECANI

Arka Sokaklar dizisini takip edenler, dizi tutkusuyla yeni bölümü dört gözle bekliyor. İzleyiciler, “Arka Sokaklar 718. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu merak ediyor. İzleyiciler için “Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?” gibi sorular gündemde.

CİDDİ TEHLİKE

Cevher, Mesut’u ele geçirmiştir ve intikam almak adına Ayşecan’ı kullanmakta. Selin ise Mesut’tan habersiz bebeğiyle ilgili harekete geçiyor. Diğer yandan, Türkiye’de faaliyet gösteren yasa dışı bir Sırp menşeli örgüte bağlı Halis, bir komplo sonucunda hayatını kaybediyor. Bu cinayetin arkasında olan Cevher, Mesut’u kötü işlerine alet etmeye çalışıyor ve ona bir infaz emri veriyor.

FRAGMAN İZLEME İMKANI

Arka Sokaklar’ın fragmanlarını izlemek isteyenler, Kanal D platformları üzerinden erişim sağlayabilir. İzleyicileri saran olaylar yaşanırken, Selin’in kalbi durmak üzere. Mesut, bir tarafta Selin, diğer tarafta küçük Ayşecan ile karşı karşıya kalmış durumda. Kızını kurtarmak için sevdiği kadından vaz mı geçecek?