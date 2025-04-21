Haberler

Arka Sokaklar’da Aylin’in Durumu Belirsiz

ARKA SOKAKLAR’DA AYLİN’İN BAŞINA NE GELİYOR?

Türk televizyonlarının en uzun süreli dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19 yıldır izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen dizinin Aylin karakteri, son bölüm fragmanında yankı uyandırdı. Aylin gerçekten ölecek mi, yoksa diziden ayrılıyor mu?

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Türk oyuncu Özlem Çınar, 2 Ekim 1974’te İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Avcılar’da ilköğretim eğitimini tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik bölümünde önlisans programını bitirdi. Bu sürecin ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’ndan oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerinde Hicran İkizler Memo-Can (2018) dizisinde konuk oyuncu olarak, Arka Sokaklar dizisinde ise 2006-2019 yılları arasında Aylin Aydın karakteri ile yer aldı. Ayrıca Ne Gezer Aşk Dağlarda, Hayalet, Aliye, Hürrem Sultan, Yarım Elma ve Gülbeyaz gibi yapımlarda da rol aldı.

AYLIN’İN SON BÖLÜMÜNDEKİ SAKIN OLAY

Arka Sokaklar’ın son bölümünde Aylin vuruldu. Ekip, son üç günde üç cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düştü. Operasyon sırasında Aylin, nişancıyı farkettiğinde, bir anda onun kurbanı haline geldi. Tüm müdahalelere rağmen Aylin hayata tutunabilecek mi? Dikkat çeken fragmanda, Aylin’in şehit merasimi ile tabutta taşındığı gözlemleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Pakistan’da 6 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın güvenlik güçleri, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenledikleri operasyonlarla Pakistan Talibanı'na bağlı 6 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonlar Kuzey ve Güney Veziristan'da yapıldı.
Haberler

Hamas, Filistinlilere Protesto Çağrısı Yaptı

Hamas, Batı Şeria'daki üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Filistinlilere, Gazze'ye destek amacıyla 22 Nisan'da yapılacak protestolara katılmaları yönünde davette bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.