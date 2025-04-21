Arka Sokaklar’da Aylin’in Durumu Belirsiz

ARKA SOKAKLAR’DA AYLİN’İN BAŞINA NE GELİYOR?

Türk televizyonlarının en uzun süreli dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19 yıldır izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen dizinin Aylin karakteri, son bölüm fragmanında yankı uyandırdı. Aylin gerçekten ölecek mi, yoksa diziden ayrılıyor mu?

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Türk oyuncu Özlem Çınar, 2 Ekim 1974’te İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Avcılar’da ilköğretim eğitimini tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik bölümünde önlisans programını bitirdi. Bu sürecin ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’ndan oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerinde Hicran İkizler Memo-Can (2018) dizisinde konuk oyuncu olarak, Arka Sokaklar dizisinde ise 2006-2019 yılları arasında Aylin Aydın karakteri ile yer aldı. Ayrıca Ne Gezer Aşk Dağlarda, Hayalet, Aliye, Hürrem Sultan, Yarım Elma ve Gülbeyaz gibi yapımlarda da rol aldı.

AYLIN’İN SON BÖLÜMÜNDEKİ SAKIN OLAY

Arka Sokaklar’ın son bölümünde Aylin vuruldu. Ekip, son üç günde üç cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düştü. Operasyon sırasında Aylin, nişancıyı farkettiğinde, bir anda onun kurbanı haline geldi. Tüm müdahalelere rağmen Aylin hayata tutunabilecek mi? Dikkat çeken fragmanda, Aylin’in şehit merasimi ile tabutta taşındığı gözlemleniyor.