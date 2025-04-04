Arka Sokaklar’da Başrol Oyuncusu Değişti

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ RAMAZAN BAYRAMI SONRASI EKRANLARA DÖNÜYOR

Kanal D’nin uzun soluklu ve sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar, Ramazan Bayramı arasının ardından yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Gerilim ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken dizide heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR’A YENİ BİR YILDIZ DAHİL OLUYOR

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi usta oyuncuların yer aldığı Arka Sokaklar’a bu sezon sürpriz bir transfer yapıldı. Dizinin kadrosuna katılan başarılı oyuncu, projeye yeni bir dinamik kazandırıyor.

DİZİDE AYRILIK HABERLERİ VE SÜRPRİZLER GÜNDEMDE

Son bölümlerde ayrılık haberleriyle gündeme gelen Arka Sokaklar’da izleyicileri şaşırtacak yeni gelişmeler yaşanacak. Polis ekibinin başına gelen beklenmedik olaylar ve karakterler arasındaki ilişkilerdeki değişimler, dizinin seyirciyi ekran başına kilitleyen unsurları olmaya devam ediyor.