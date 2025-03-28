Arka Sokaklar’da Özlem Çınar Ayrılığı

ARKA SOKAKLAR’DA BEKLENMEDİK BİR AYRILIK

Türk televizyonlarının en uzun süreli dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19 yıldır izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizi, Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi önemli isimleri kadrosunda barındırıyor. Ancak, beklenmedik bir gelişmeyle Aylin karakterini oynayan Özlem Çınar diziden ayrılıyor.

ÖZLEM ÇINAR DİZİDEN İKİNCİ KEZ AYRILIYOR

Özlem Çınar, Arka Sokaklar’a uzun süre önce veda etmişti ama yıllar sonra yeniden diziye dahil olmuştu. Fakat, oyuncunun hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziden ikinci kez ayrılacağı bildirildi. Çınar, 710. bölümde Arka Sokaklar’daki son sahnelerine kamera karşısına geçecek. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özlem Çınar 2006 yılında dizinin kadrosuna katıldığında Aylin karakteriyle izleyicilerin kalbinde yer edinmişti. Diziye 2019 yılında ayrıldıktan sonra, zaman içinde yapımcılarla yeniden anlaşarak geri dönmüştü.

AYLİN KARAKTERİ 13 SEZON BOYUNCA DİZİDE YER ALDI

Aylin karakteri, uzun süre boyunca diziyle özdeşleşmiş ve 13 sezon boyunca önemli bir karakter olarak izleyicilerle buluşmuştu. Şimdi ise, hikâyesinin sona ermesiyle birlikte Özlem Çınar, Arka Sokaklar’a veda ediyor.