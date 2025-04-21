Arka Sokaklar Dizisinin Aylin’i Vuruldu

ARAK SOKAKLAR DİZİSİ HAKKINDA

Türk televizyonlarının en uzun süreli dizilerinden biri olarak bilinen Arka Sokaklar, yayınlandığı 19 yılda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen haline gelen dizinin Aylin karakteri, son bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilerin gündeminde yer aldı. Aylin’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve öldüğü yönündeki sorular merak ediliyor.

AYLIN KARAKTERİ VE ÖZEL HAYATI

Türk oyuncu Özlem Çınar, 2 Ekim 1974’de İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Avcılar’da ilköğretim eğitimini tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik bölümünde önlisans eğitimini bitirdi. Oyunculuk eğitimi için Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’na katıldı. Aylin karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde 2006’dan 2019’a dek yer aldı. Özlem Çınar, daha önce de birçok projede rol aldı.

AYLIN’İN SON BÖLÜMDEKİ GELİŞMELERİ

Arka Sokaklar’ın son bölümünde, Aylin vuruluyor. Ekip, 3 günde 3 cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düşerken, Aylin, nişancıyı fark ettikten sonra aniden onun kurbanı oluyor. Tüm müdahalelere rağmen Aylin hayata tutunabilecek mi? Fragmanda, Aylin’in şehit merasimi ile tabutta götürüldüğü de dikkat çekiyor.