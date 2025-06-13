Arka Sokaklar Geri Döndü, İzleyin!

ARKA SOKAKLAR GERİ DÖNDÜ

Fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar, başladığı günden bu yana büyük bir heyecanla izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor. Kendi gününde ve saatinde sevenleriyle tekrar ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 716. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

CEVHER’DEN BÜYÜK TUZAK

Ayşecan’ın peşindeki ekibe Cevher’den hazırlanan büyük bir tuzak gündeme geliyor. Selin, bu bombalı tuzaktan kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar dizisinin bölümlerine Kanal D platformlarından ulaşmak mümkün. Mesut ve Selin’in kızlarının durumunun ne olacağı merak konusu. 19 yaşındaki Mehmet, garsonluk yaptığı kafedeki silahlı saldırı sonucunda yaralanır ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalır. Saldırının faili olan Burak, ailesinin kendisine güvenerek bu işten ceza almadan kurtulabileceğini düşünmektedir. Ancak dosyaya bakan ekip, Burak’ın abisinin hedefi haline gelir.

MSUT’UN KÂBUSU VE GİZEMLİ MESAJ

Mesut, Cevher’le ilgili kabuslar yaşamaya devam ederken, Selin’in telefonuna gelen bir mesaj her şeyin akışını değiştirebilir: “Ayşecan yaşıyor!” Arka Sokaklar dizisi, izleyicilerini her bölümde merak içinde bırakmaya devam ediyor. Dizinin tüm bölümlerine Kanal D platformlarından kolayca ulaşabilirsiniz.