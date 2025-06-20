Arka Sokaklar Geri Döndü, İzleyin!

ARABA KADRONUN KANAL D’DE YAYINLANMASI

Başladığı günden itibaren izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisi geri döndü. Dizi, kendi alıştığı gün ve saatte hayranlarının karşısında yer alacak. Peki, Arka Sokaklar’ın 717. bölümüne ulaşmak isteyen izleyiciler için tek parça full HD izleme linki mevcut mu?

MEŞAHLARIN BÜYÜK ÇATIŞMASI

Bu bölümde Selin’in kalbi duruyor! Mesut, onunla birlikte diğer bir tarafta küçük Ayşecan’la karşı karşıya. Mesut, kızını kurtarmak için sevdiği kadından vaz mı geçecek? Cevher, Mesut’u kontrolü altına almış durumda ve intikam almak amacıyla Ayşecan’ı kullanıyor. Diğer yandan Selin, Mesut’tan habersiz bir şekilde bebeğinin izini sürüyor.

KOMPLO VE İNTİKAM DOLU BİR HİKAYE

Öte yandan, Türkiye’de faaliyet gösteren Sırp kökenli yasa dışı bir örgüte hizmet eden Halis, bir komplo sonucunda hayatını kaybediyor. Bu cinayette parmağı olan Cevher, Mesut’u yasadışı işlerine çekmeye çalışıyor ve ona bir infaz emri veriyor. Arka Sokaklar’ın bölümlerini izlemek isteyenler, Kanal D platformlarından erişim sağlayabilir.

İZLEYİCİLERİN BEKLEDİĞİ YENİ GÜNCELLEME

Dizinin kadrosunda yer alan isimler ise oldukça etkileyici. Zafer Ergin, Rıza Soylu, Özgür Ozan, Hüsni Çoban, İlker İnanoğlu, Engin Balkan, Ozan Çobanoğlu, Hakan Çınar, Özlem Çınar, Aylin Aydın, Hasan Denizyaran, Kadir Kormaz, Oğuz Peçe, Emre Gürbüz, Sinem Reyhan Kıroğlu, Birce Yaman, Cansu Fırıncı, Ünal Kalafat, Tunç Oğuz, Arda Atik, Ali Haydar Çataltepe, Alper Gündüz, Ece Aydemir, Cansu Toprak ve Gizem Terzi gibi birçok önemli isim bulunuyor.