Arka Sokaklar’ın 700. Bölümüne Grafiti Kutlaması

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ GRAFİTİ SANATIYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Kanal D’nin özel bir polis ekibinin maceralarını anlatan Arka Sokaklar dizisi, sokak kültürünün önemli bir parçası olarak grafiti sanatıyla öne çıktı. Dizinin 700. bölümü için yapılan özel grafiti çalışmasında, aranan en ikonik karakterler Rıza Baba (Zafer Ergin), Mesut (Şevket Çoruh) ve Hüsnü (Özgür Ozan) yer alıyor. Çalışma, dizinin hayranları arasında büyük ilgi toplarken sosyal medya platformlarında sıkça paylaşılıyor.

DİZİNİN 700. BÖLÜMÜNE ÖZEL TASARIM

Arka Sokaklar dizisi için hazırlanan grafiti projesi, Wass Medya tarafından organize edildi. Ünlü grafiti sanatçısı Resk’in 3 günde tamamladığı çalışmalar, uygulama aşamasında tam 12 saat sürdü. Grafiti eseri, dizinin 700. bölümü için özel olarak tasarlanarak dikkat çekici bir sanat eseri haline gelmiş durumda.

Grafitide Rıza Baba, Mesut ve Hüsnü’nün yanı sıra bir olay yerini simgeleyen 4 delil de yer alıyor. Bu deliller, grafiti üzerinde yuvarlak sembollerle belirtiliyor. “Arka Sokaklar” etiketli yazıyla birlikte “700. Bölüm” mesajı dikkat çekiyor. Ayrıca, eserde bir polis aracı ve sarı-siyah renkli “Olay yeri girilmez.” şeridi bütünlüğü sağlıyor.

BÜYÜK BİR İLGİYLE KARŞILANDI

Kadıköy’ün kalabalık caddelerinden birinde bulunan Moda Caddesi’ndeki Cem Sokak’ta gerçekleştirilen grafik sanatı, çevre sakinleri tarafından beğeniliyor. Arka Sokaklar hayranları da bu alanda fotoğraflar çekmek için durarak bu anı ölümsüzleştiriyor. “Arka Sokaklar Hatırası” etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, grafitinin popülaritesini artırıyor. Grafiti önünde fotoğraflarını #KanalD ve #ArkaSokaklar etiketlerini kullanarak paylaşanlar, dizinin ve kanala ait Instagram hikayelerinde yer alma şansını yakalıyor. Arka Sokaklar dizisi, her cuma günü saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.