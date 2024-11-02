“Arka Sokaklar’ın Yeni Bölümü Şehitlere Adandı!”

ŞEHİT POLİSLERE ADANAN NİSAN BÖLÜMÜ

Arka Sokaklar dizisi, son bölümünü şehit polislere ithaf etti. 19 yıldır Türkiye’nin nabzını tutan bu dizide, zorlu şartlarda çalışan polisler, aileleri ve yaşadıkları sıkıntılar ele alındı. Geçen Eylül ayında, sabıka kaydı kabarık bir suçlu tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz, tüm Türkiye’yi derinden etkiledi. Son olarak yayına giren 688’inci bölümde emniyet güçlerine vurgu yapıldı.

AÇILAN SUÇ DOSYASI

Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde, kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürülen polis memuru Kandemir’in acil destek çağrısı ile olay başladı. Hüsnü ve Mesut, olay yerine ulaştığında Kandemir şehit oldu.

KAHREDİCİ KONUŞMA

Yaşanan bu trajik olayın ardından, ekibe bir konuşma yapan Başkomiser Hüsnü, “Katilleri bulacağız, unutmayın bizim canımızı yakıp da daha yanına kar kalan olmadı. Korkmak, sinmek bizim işimiz değil, bunu hep beraber aşacağız” şeklinde duygusal bir mesaj verdi.

Nazike, atış poligonunda sergilediği başarı ile, pazar yerindeki bir kapkaç olayında hırsızları tek mermiyle etkisiz hale getirdi. Ancak bu olay Hüsnü’nün tepkisini çekse de seyirciden tam not aldı.

BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ

Son bölümde, Hüsnü’nün kızı Selin ve Mesut’un oğlu Tunç, geç saatlere kadar babalarını bekledi. Tunç’un, “Babam geç de olsa güç de olsa geliyor. Ben hep bekledim o hep geldi” sözleri izleyenlerin kalplerine dokundu.

KAZA SONUCU GELEN SONUÇ

Dizinin final sahnesinde Hakan’ı korumaya çalışan Aylin, bir çatışma sırasında kazara suçlunun ölümüne sebep oldu. Candan müdürün gelmesiyle birlikte, ikilinin gerçeği açıklama durumu dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.

EFSANE DİZİ, EFSANE KADRO

Türker İnanoğlu yapımı, D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi yetenekli isimleri bir araya getiriyor. Bu sezon dizinin yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her Cuma Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.