Arka Sokaklar, Mesut Komiser Vuruldu Mu?

MESUT KOMİSER’İN VURULMASI DİZİDE Merak uyandırıyor

Arka Sokaklar dizisinde izleyicilerin büyük sevgisini kazanan Mesut Komiser, son bölümlerdeki gelişmelerle birlikte izleyicilerin dikkatini çekiyor. 707. bölüm fragmanında yer alan sahneler, Mesut’un vurulması nedeniyle “Arka Sokaklar Mesut öldü mü?” sorusunu gündeme taşıyor. İzleyiciler, “Arka Sokaklar yeni bölümde Mesut vuruldu mu?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

RIZA BABA’NIN OPERASYONU VE MESUT’UN DURUMU

Rıza Baba, Yunanistan’a kaçma planları yapan bir çeteye karşı operasyon düzenlemek üzere ekibini Ayvalık’a gönderiyor. Operasyonda, ekipte kaptan kılığına giren Mesut, 2 kurşunla sırtından vuruluyor. Bu olay, dizinin takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık ve endişeye neden oldu.

Dizinin kadrosunda yer alan isimler arasında Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut Komiser), Özgür Ozan (Hüsnü Başkomiser), Oya Okar (Selin Komiser), Ozan Çobanoğlu (Hakan Komiser) gibi önemli karakterler bulunuyor. İzleyiciler, Mesut’un akıbetini öğrenmek için yeni bölümü merakla bekliyor.

ARAKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fragmanı izlemek isteyen izleyiciler için Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanının erişim linki mevcut. Tüm gözler, Mesut’un bu zorlu durumdan nasıl çıkacağına çevrildi.