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Arkadaş Ortamında Tabancayla Vurulan İbrahim

KAZA SONUCU VURULMA OLAYI

Sapanca ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, arkadaş ortamında kazayla ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla bir genç hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak üzerindeki tek katlı prefabrik evde gerçekleşti.

SİLAH SESİ VE ACILAR

Balkonda oturan beş arkadaş arasında duyulan silah sesi, büyük bir panik yarattı. Kimin ateş ettiğinin henüz tespit edilemediği tabancadan çıkan kurşun, 29 yaşındaki İbrahim Yıldırım’ın başına isabet etti ve Yıldırım yere yığıldı. Arkadaşları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri de sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İbrahim Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası Yıldırım’ın cenazesi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak polis, olay yerinde bulunan dört arkadaşı gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.

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