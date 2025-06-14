‘Arkadaşım Robot’ Yarışması Ödülleri Verildi

ÖDÜL TÖRENİ COŞKULU BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

BİLGE Çocuk dergisi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Arkadaşım Robot’ konulu kısa hikaye yarışmasının ödül töreni, İstanbul’da büyük bir coşku içinde kutlandı. Türkiye genelindeki 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen bu yarışma, çocukların hayal güçlerini teknolojiyle birleştirerek yazılı anlatım becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Toplam 18 bin okulda duyurulan bu yarışma sayesinde 6 bin çocuk İstanbul’da bir araya geldi. Ödül töreni, İstanbul Vialand Tema Park’ta gerçekleştirildi. Çocukları sabah saatlerinde sevilen çizgi film karakterleri Rafadan Tayfa ekibi karşılayarak eğlenceli bir başlangıç yaptılar. Karakterlerle birlikte sahnede eğlenen çocuklar, bilim, sanat ve eğitim dünyasından sürpriz konuklarla buluştu. LGS sınavının hemen öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar gün boyunca Vialand’ın tüm eğlence alanlarından ücretsiz olarak yararlandı.

PROTOKOL ÜYELERİ TEŞEKKÜRDE BULUNDU

Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, İstanbul Valisi Davut Gül, Astronot Tuva Cihangir Atasever, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü gibi önemli protokol üyeleri katıldı. Protokol üyeleri sahnedeki konuşmalarında çocukları tebrik ederek ödüllerini takdim etti. Bu yarışma, çocukların robotik ve yapay zekaya olan ilgilerini yazılı ifade becerileriyle birleştirmeyi hedefliyor. Öğrenciler, özgün karakterler yaratarak teknolojiyi hikayeleştirdi ve kurgu, anlatım gücü ile dil becerileriyle jüriyi etkiledi. Hikayelerde insana dair duygusal bağ kuran robotlar, geleceğin şehirleri ve teknolojik dönüşümün toplumsal etkileri gibi yaratıcı temalar öne çıktı.

ÖDÜL SAHİPLERİ VE SPONSORLAR

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ve eserleri şu şekilde belirlendi: Birinci Elif Beyza Arlı – “Umay” (Hatay / Dörtyol), İkinci Ahmet Buğra Karaman – “Yıldızlardan Daha Yakın” (Zonguldak / Alaplı), Üçüncü Kayra Suna – “Ben” (İzmir / Bornova). Jüri Özel Ödülleri: Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü Ayşe Beril Kirazlı – “Çebi” (Konya / Meram), Dil ve Anlatım Ödülü Safine Uyar – “Soğuk Ekrandaki Ses” (Şırnak / Merkez), Özgünlük Ödülü Öyküm İkra Taner – “Feza ve Baba Robot” (Ankara / Altındağ). Yarışmanın sponsorları arasında Bellona, Turkcell, Turkish Airlines, Ülker, VakıfBank ve Ziraat Bankası yer alırken, Emeklilik, Limak ve Vialand Tema Park projeye destekçi kurumlar olarak katkı sağladı.

MAÇİT: HAYAL KURUN VE HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, bu tür etkinliklere katkı sağlayan Albayrak Grubu, Bilge Adam dergisi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Macit, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milli Eğitim Bakanımız sayın Yusuf Tekin’in sizlerden bir ricası var: Çocuklar, hayal kurun ve hayallerinizin peşinden gidin. Teknolojiyi mutlaka kullanacağız. Okullarımıza yenilikçi sınıflar kuruyoruz: Bilgisayarlar, 3D yazıcılar, robotik kodlama kitleriyle donatıyoruz. Ama sizlerden bir ricamız daha var: Sadece teknolojiyi kullanmakla yetinmeyin; onu üretin ve hayata geçirin” ifadelerini kullandı.

GÜL: GELECEK TÜM ÇOCUKLARIN OLACAK

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada “Amacımız, sizlerin daha iyi yetişmesi. Her biriniz 10–15 yıl sonra Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ları olun istiyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren Albayrak Grubu’na gönülden teşekkür ediyoruz” dedi. Gül, çocukların yaratıcı yeteneklerini ve hayal dünyalarını besleyecek etkinliklerin önemine dikkat çekti.

AFİŞE ÇIKAN DUYGULAR

Astronot Tuva Cihangir Atasever, yarışmanın çocuklar için bir başlangıç olmasını temenni ederek, “Gelecekte, akıllı robotlarla daha yapıcı ilişkiler kuracağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu. Tören katılımcılarında Tuana Karadamar, etkinliğin oldukça eğlenceli geçtiğini belirterek “Rafadan Tayfa geldi, birlikte eğlendik ve gerçekten harika bir yerdi” dedi. Bir diğer katılımcı Asya Durmaz ise “Burası gerçekten çok güzel, çok keyifliydi” dedi.