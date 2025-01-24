Arkadaşını Baltayla Öldürdü, Bağırarak İtiraf Etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, Minareyi Sağır Mahallesi Arzum Sokak’ta gerçekleşti. Onur A., arkadaşı Murat Tercüman’ın evine gitti. Burada birlikte içki içen Onur A. ve Murat Tercüman arasında zamanla bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Onur A., evde bulunan baltayı alarak Murat Tercüman’a saldırdı.

HALKA AÇIK AÇIKLAMA

Sokağa çıkan Onur A., “Ben adam öldürdüm” diyerek bağırdı. Çevredeki insanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tercüman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN DURUMU

Şüpheli, gözaltına alındı. Murat Tercüman’ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.