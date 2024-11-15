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“Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Banyo Kavgası”

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OLAYIN BAŞLANGICI

Kasımpaşa’da bir fabrikada çalışan Gineli Oumar Kante (34) ile ev arkadaşı olan Gineli T.İ.D, dün sabah saat 08.00 sıralarında işe gitmek için hazırlanıyorlardı. İddiaya göre, banyo sırasında iki arkadaş arasında anlaşmazlık çıktı ve tartışmaya dönüştü.

TARTIŞMA VE SONUÇLARI

Tartışma esnasında T.İ.D, Oumar Kante’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralı halde hastaneye götürülen Kante, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kante’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ

Oumar Kante’nin arkadaşı olduğu belirlenen eski futbolcu İbrahim Yattara, Adli Tıp Kurumu’na gelerek cenaze işlemlerinde yardımcı oldu. Olayla ilgili olarak şüpheli T.İ.D, yakalanarak gözaltına alındı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

T.İ.D, olay sonrası “Üzgünüm” ifadesini kullandı.

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