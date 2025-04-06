Arkadaşını öldürüp alana attı

İSTANBUL’DA KORKUNÇ BİR OLAY

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün gece meydana gelen trajik bir olayda, 23 yaşındaki Orhan Kaplan, arkadaşı A.B. ile tartıştıktan sonra bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında zanlı, Kaplan’ın cansız bedenini bir çayırlık alana bırakıp hızla kaçtı. Kaplan’ın cesedi, sabah saatlerinde kardeşinin kan izlerini takip ederek yaptığı araştırma sonucunda, evlerinden iki sokak uzaklıkta bulundu.

KATLİAM ZANLISI ARANIYOR

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Kısa süre içinde incelemeler başlatıldı ve Kaplan’ın cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, zanlının yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

YAKINLARI SINIR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaplan’ın ailesi, bu acı haberin ardından olay yerinde sinir krizi geçirdi. Cenaze nakil aracının etrafında toplanan yakınları, polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.