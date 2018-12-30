Olay, saat 03.00 saatlerinde; Kartal, Kordonboyu Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre Barış Kekeç (30) arkadaşları ile sahilde oturuyordu. Arkadaşları ile bir süre burada sohbet eden Kekeç, arkadaşları ile denize girme konusunda iddiaya girdi.

Barış Kekeç, kıyafetlerini çıkartarak denize girdi. Burada bir süre yüzen Kekeç, kıyıya tekrar çıkmak isterken akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılması ile birlikte yüzmekte zorlandı. Kekeç’in denizde boğulmaya başladığını gören arkadaşları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Kekeç’i deniz üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sahil güvenliğine ve deniz polisine haber verildi. Ekipler, akıntı ile birlikte kaybolan Barış Kekeç’in cesedini arama çalışması başlattı.

AİLESİ BÜYÜK ACI YAŞADI

Acı haberin verilmesi üzerine, olay yerine gelen aile büyük acı yaşadı. Barış Kekeç’in annesi sinir krizi geçirirken, babası ise denize atlamak istedi. Acılı baba, denize doğru koşarken, çevredeki vatandaşlar tarafından durduruldu.

Olay anında yanında bulunan bir arkadaşı ise, kendini suçlayarak göz yaşları döktü. Kekeç’in cansız bedeninin arama çalışmaları sürüyor.