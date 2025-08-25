Arkas Sailing Team İkinci Oldu

YARIŞTAKİ BAŞARI

Yelkencilikte İtalya’daki Palermo-Montecarlo 2025 yarışında Arkas Sailing Team ikinciliği kazanıyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, bu yarış 20. kez düzenleniyor ve Mondello ile Monako arasında toplamda 437 deniz millik bir parkurda yapılıyor. Arkas Sailing Team, tam 41 teknenin yer aldığı bu zorlu mücadelede ikinci olma başarısını gösteriyor.

KAPTANIN AÇIKLAMALARI

Yapılan açıklamalara göre, Arkas Sailing Team kaptanı Serhat Altay, ekip olarak üç farklı kategoride podyum dereceleri aldıklarını ifade ediyor. Altay, ayrıca sezondaki diğer yarışlarda da aynı ivmeyi sürdürmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Bu başarı, ekibin ilerleyen dönemdeki hedefleri ve yarış kariyeri açısından önem taşıyor.