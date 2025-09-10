Arkas Sanat Göztepe Açıldı

ARAKAS SANAT GÖZTEPE AÇILDI

Arkas Holding, Göztepe’deki “Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü”nü restore ederek “Arkas Sanat Göztepe” ismiyle sanatseverlerin hizmetine sunuyor. 19. yüzyılda Sadrazam Kamil Paşa tarafından inşa ettirilen ve köşkün son sakinleri Ayşe ve Seniha Mayda ile özdeşleşen bu yapı, özgün mimari özellikleri korunarak detaylı bir restorasyonun ardından sanat merkezi haline getirildi. Böylece Arkas Sanat bünyesindeki merkez sayısı 6’ya ulaşıyor.

KOLEKSİYONDA ÖNE ÇIKAN ESERLER

Arkas Sanat Göztepe, Türk resim sanatına odaklanan sürekli bir koleksiyon sergisine ev sahipliği yapıyor. Arkas Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerde, geç Osmanlı döneminden 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan birçok önemli çalışma sergileniyor. Sanat tarihinin önemli isimleri Hoca Ali Rıza, Halil Paşa, Nazmi Ziya, İbrahim Çallı ve Şevket Dağ’ın eserlerinin yanı sıra modern dönemin önde gelen sanatçıları Nejad Devrim, Eren Eyüboğlu, Nurullah Berk, Nuri İyem ve Burhan Doğançay’ın çalışmaları da yer alıyor.

ZİYARET SAATLERİ

Arkas Sanat Göztepe Ayşe ve Seniha Mayda Köşkü, pazartesi hariç haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Açılış etkinliğine Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, eşi Merve Arkas ve Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası’nın yanı sıra birçok davetli katıldı.