Arkas Spor 5 Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

ARKAS SPOR’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Arkas Spor, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaparak 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını bildirdi. Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi’ni 4. sırada tamamlayan ekip, aldığı karar doğrultusunda 2025-2026 sezonunda 1. Lig’de mücadele ederek altyapı oyuncularıyla devam edecek. Bu yüzden yeni bir kadro planlaması oluşturan İzmir temsilcisi, ayrılıkları duyurdu.

AYRILAN OYUNCULAR VE TRANSFERLERİ

Arkas Spor’dan ayrılan oyuncular arasında Alman pasör çaprazı Georg Grozer, Polonya ekibi Warta Zawiercie’ye transfer olurken, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin Halkbank, pasör çaprazı Can Koç Galatasaray, smaçör Burutay Subaşı Fenerbahçe ve Eduardo Carisio ise Polonya’nın Cuprum Stilon Gorzow takımına gitti. Ayrıca, Arkas Spor’da Emir Kaan Öztürk, Gökçen Yüksel ve Burakhan Tosun için de veda paylaşımlarının yapılması bekleniyor.