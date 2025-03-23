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Arkas Spor Kupa Voley’de Fenerbahçe’yle Karşılaşacak

ARAKA SPOR, FENERBAHÇE İLE YARIN YÜZ YÜZE GELİYOR

Arkas Spor, yarın düzenlenecek olan 2025 Kupa Voley ‘Dörtlü Final’inde Fenerbahçe ile Rize’de karşılaşacak. Müsabaka, Rize Yenişehir Spor Salonu’nda saat 15.30’da başlayacak.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Kupayı İzmir’e getirmek hedefindeyiz. Takımımıza yarın oynanacak maçta güveniyoruz. Fenerbahçe’yi yenerek Halkbank – İstanbul Gençlik Spor galibiyle finalde karşılaşmak öncelikle amacımız olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz” dedi.

FINAL YOLUNDAKİ İLERLEYİŞ

Arkas Spor’un finale yükselmesi durumunda rakibi ile 25 Mart Salı günü saat 15.00’te karşılaşacağı belirtildi.

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