Arkas Spor, Yarın Fenerbahçe İle Oynayacak

ARKAS SPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA ZORLU MAÇ

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart’a elendikten sonra Arkas Spor, 3-4 etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yüz yüze gelecek. Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor, Ziraat Bankkart’a karşı seride 2-0 yenilerek turnuvadan elendikten sonra, 3-4 etabı açılış müsabakasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak.

Hedef GALİBİYET

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, bu zorlu karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Özden, “Tek hedefimiz galibiyet. İstanbul’dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Zorlu bir maça çıkacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz” dedi. Maç öncesi ekiplerine başarılar dileyen Özden, bu mücadelenin önemini vurguladı. Ayrıca serinin ikinci maçı 27 Nisan Pazar günü İzmir’de gerçekleştirilecek. Eğer seride eşitlik söz konusu olursa, son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde yapılacak.