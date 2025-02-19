Arkeologlar Thutmose Mezarı’nı Keşfetti

MISIR VE İNGİLTERE BİLİM İNSANLARI FİRAUN MEZARINI BULDU

Mısır ve İngiltere’den arkeologlardan oluşan bir grup bilim insanı, İkinci Thutmose’a ait olduğu ifade edilen bir firavun mezarını, Firavun Vadisi’nin yakınındaki Tebes Dağı bölgesinde keşfetti.

İÇ KAZILAR 3 YILDIR SÜRÜYOR

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, elde edilen yeni bulguların, daha önce ‘C4 numaralı mezar’ olarak bilinen yapının İkinci Thutmose’a ait olduğunu kesin olarak ortaya koyduğunu duyurdu. Yapının giriş ve ana geçidi 2022 yılında gün yüzüne çıkarıldı. Arkeoloji ekibi, iç kazılara neredeyse 3 yıldır devam ediyor. Mısırlı yetkililere göre, ekip mezarın girişi ve ana geçidini ilk bulduğunda, yapının Üçüncü Thutmose’un eşlerine ve Kraliçe Hatşepsut’un mezarına olan yakınlığından dolayı, firavunların eşlerinden birine ait olabileceği ihtimalini öne sürdü.

YENİ KANITLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kazı çalışmaları ve eserlerin incelenmesi devam ettiği sürece ekip, mezarın sahibinin İkinci Thutmose’a ait olduğunu gösteren yeni kanıtlar elde etti. Ayrıca, cenaze törenlerinin İkinci Thutmose’un eşi ve üvey kız kardeşi olan Kraliçe Hatşepsut tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.