Arkeoloji Öğrencisi Tarihi Obje Buldu

İNGİLTERE’DE TARİHİ KEŞİF

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde arkeoloji eğitimi alan Amerikalı öğrenci Yara Souza, ilk kazı çalışmasında tarihi bir buluntuya imza attı. Sadece 90 dakikada 9’uncu yüzyıla ait nadir bir altın obje keşfetti. Bu buluntu, Nerthumberland’ın Redesdale bölgesinde, Roma döneminde inşa edilen ve York ile Edinburgh’u bağlayan Dere Street yolu civarında gerçekleşti.

ÖNEMLİ BİR BULUNTU

Yaklaşık 3,8 cm uzunluğundaki erken Orta Çağ dönemine ait altın parça, 2021’de aynı alanda benzer bir buluntuya ulaşan dedektör meraklısı Alan Gray’in keşfi sonrası başlatılan kazıda ortaya çıktı. Profesör James Gerrard, bu buluntunun olağanüstü nitelikte olduğunu belirterek, Dere Street’in Roma döneminden sonra da yüksek statülü kişiler tarafından kullanıldığını vurguladı.

ÖĞRENCİDEN İLGİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Yara Souza, “Bin yılı aşkın süredir gün yüzüne çıkmamış bir şeyi bulmak inanılmazdı” diye ifade etti. Bu keşif, arkeoloji dünyasında heyecan yarattı ve tarihi önemi açısından dikkat çekti.