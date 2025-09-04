Arkham Intelligence Raporuna Göre, BitMine ETH Aldı

ETH ALIMLARI VE KURUMSAL İLGİ

Arkham Intelligence’tan alınan verilere göre, BitMine bu hafta altı farklı işlemle önemli bir Ethereum alımı gerçekleştirdi. Bu işlemlerin Galaxy Digital’in tezgah üstü ticaret platformu üzerinden yapıldığı, kurumsal yatırımcıların Ethereum’a olan ilgisinin artmakta olduğunu ortaya koyuyor. BitMine Immersion Tech, şu an 1,75 milyondan fazla Ethereum’a sahip ve bu miktar yaklaşık 7,7 milyar dolarlık bir değere karşılık geliyor. Şirketin mevcut birikimi, Ethereum’un toplam arzının yaklaşık yüzde 1,44’ünü temsil ediyor.

KURUMSAL HEDEFLER VE BLOK ZİNCİR VERİLERİ

Şirket, Ağustos ayı sonundan bu yana resmi olarak yeni bir satın alma bildirmemiş olsa da, zincir Blockchain verileri, BitMine’ın ETH’nin toplam arzının yüzde 5’ini edinme hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Son yaz döneminde, kurumsal Ethereum hazineleri belirgin şekilde büyüme kaydetti. Bu büyüme, artan kurumsal ilgi ve güçlü spot ETH girişleriyle destekleniyor ve piyasanın genel dinamiklerini değiştiriyor.

ŞİRKETLERİN ALIMLARI VE PİYASA ETKİLERİ

İkinci sıradaki ETH hazine şirketi SharpLink Gaming, bu hafta 39.008 ETH satın alımı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlemin ardından şirketin toplam portföyü 837.230 ETH’ye ulaştı. Yapılan raporlara göre, borsada işlem gören ETH hazine şirketleri toplamda 2,77 milyon ETH tutuyor. Analistlerin vurguladığı üzere, kurumsal Ethereum hazinelerinin büyümesi, ETH fiyatının diğer dijital varlıklara kıyasla daha iyi bir performans göstermesine katkıda bulunuyor.