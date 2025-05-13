Armada Praxis Yalıkavak 26-25 Kazandı

MAÇ DETAYLARI

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı’nı 26-25 mağlup etti. Maç, Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve ilk yarısı 16-16 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da kıyasıya bir mücadele yaşandı ve Armada Praxis Yalıkavak, 26-25’lik skorla galip geldi.

SERİ DEVAM EDİYOR

Final serisinin ikinci maçı 16 Mayıs’ta yine aynı salonda oynanacak. Beş maç üzerinden yapılacak bu final serisinde, üç galibiyet elde eden takım, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.