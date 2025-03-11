Haberler

Armutlu’da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Yalova’nın Armutlu ilçesinde baraj bölgesinde bir orman yangını meydana geldi. Ekipler, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Armutlu ilçesindeki baraj mevkiinde yer alan ormanlık alan, henüz belirlenemeyen bir sebep dolayısıyla yangına maruz kaldı. Yangın söndürme çalışmalarına, Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri ile birlikte Orman Müdürlüğü ekipleri de katılıyor.

RÜZGAR ZORLUK ÇIKARIYOR

Bölgedeki ekiplerin, etkili rüzgar nedeniyle zorlu anlar yaşadığı ifade ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Dpü İftarında Birlik Vurgusu Yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde düzenlenen iftar etkinliğinde Rektör Kızıltoprak, manevi değerlerin önemini belirtti; öğrenciler ise bu tür organizasyonların sürmesini istedi.
Haberler

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

İnegöl'de bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı ve durumu kritik.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.