Armutlu’da Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

ORMAN YANGINI ÇIKTI

Yalova’nın Armutlu ilçesinde baraj bölgesinde bir orman yangını meydana geldi. Ekipler, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Armutlu ilçesindeki baraj mevkiinde yer alan ormanlık alan, henüz belirlenemeyen bir sebep dolayısıyla yangına maruz kaldı. Yangın söndürme çalışmalarına, Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri ile birlikte Orman Müdürlüğü ekipleri de katılıyor.

RÜZGAR ZORLUK ÇIKARIYOR

Bölgedeki ekiplerin, etkili rüzgar nedeniyle zorlu anlar yaşadığı ifade ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için hızlı bir şekilde harekete geçiyor.