Arnavutköy Belediyesi, Deprem İçin Hazır

DEPREM SONRASI HIZLI VE KOORDİNELİ HAREKET

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul’da meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçerek, evlerine dönemeyen vatandaşlar için kapalı pazar alanları, kütüphaneler ve spor salonlarını güvenli alanlara dönüştürdü. Ayrıca, meydanlarda ve açık alanlarda sıcak ikramlar sunarak ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Gece boyunca devam eden destek çalışmalarının sabah saatlerinde de sürdüğü öğrenildi.

SICAK İKRAMLAR VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Belediye ekipleri, gece boyunca sıcak çorba, çay, kek ve su ikramında bulundu. Sabah saatlerinde de çay, çorba, poğaça ve sandviç ikramları devam etti. Vatandaşların yoğun olarak toplandığı meydanlarda mobil ekiplerle ikram dağıtımları gerçekleştirildi. Isıtıcı desteklerin sağlandığı alanlarda, çocuklu aileler ve yaşlılar için özel bölümler oluşturuldu. Belediyeden yapılan açıklamada, toplamda 50 bin kişilik çorba ve 30 bin kişilik kahvaltı ikramı yapıldığı belirtildi.

DAYANIŞMA MESAJI

Afet sonrası süreci takip eden Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, “Önce Afet Koordinasyon Merkezi’nde kriz yönetimine dair bilgi aldık, ardından sahaya inerek açık tutulan tesisleri ve ikram noktalarını ziyaret ettik. Vatandaşlarla birebir görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yerinde denetledik. Biz Arnavutköy’de büyük bir aileyiz. Böyle zamanlarda yan yana olmak, birbirimize sahip çıkmak en büyük gücümüz. Tüm imkanlarımızla komşularımızın yanındayız. Bu süreci birlikte ve dayanışmayla aşacağız” dedi.

İLETİŞİM KANALLARI AKTİF

Belediye, vatandaşlardan gelen talepleri hızlıca değerlendirebilmek amacıyla tüm iletişim kanallarını aktif hale getirdiğini duyurdu. Zabıta, sosyal destek, sağlık ve temizlik ekipleri gün boyunca sahada görev alırken, 444 4 597 numaralı çağrı merkezi ve 0530 919 50 00 numaralı WhatsApp hattı üzerinden gelen talepler anlık olarak değerlendiriliyor. Belediye yetkilileri, sahadaki desteklerinin yanı sıra dijital platformlardan da vatandaşları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.