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Arnavutköy’de Araziye Bırakılmış Erkek Cesedi Bulundu

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OLAYIN YERİ VE DURUMU

Olay, Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde bulunan eski askeri alan içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE TESPİTLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu saptandı. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışmalarını tamamlayarak, cenazeyi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatma sürecine girdi. Bu gelişmeler, olayın aydınlatılması adına önemli adımlar arasında yer alıyor.

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