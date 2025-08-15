Arnavutköy’de Bir Kişi Ölü Bulundu

OLAY YERİ İHBARI VE BULUNTULAR

Arnavutköy’de yol kenarında hareketsiz yatan bir şahısla ilgili olarak vatandaşlar durumu bildirirken, kişinin hayatını kaybettiği ve yanında bir tabanca bulunduğu tespit edildi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor. İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde, yol kenarındaki hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar hemen 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Edinilen bilgilere göre, cansız bedenin 37 yaşındaki Veysi Bulut’a ait olduğu anlaşıldı. Bulut’un cansız bedeninin yanında bir tabanca bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, cadde üzerindeki alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yapmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEMELERE DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil çalışması yaparken, bulunan tabanca da detaylı incelemeye alındı. Veysi Bulut’un cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmaları sürüyor.