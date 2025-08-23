Arnavutköy’de Boğulma Tehlikesi Geçirildi

Haberler

DENİZE GİRİP BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Olay, ARNAVUTKÖY’de sabah saatlerinde yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren bir kişi, bir süre sonra boğulma riskiyle karşılaştı. Durumu fark eden arkadaşları, hemen cankurtaranlardan yardım istedi.

YARDIM EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar ve çevredeki kişiler, boğulma tehlikesi geçiren adamı kurtararak sudan çıkardı. Yapılan kontroller sonunda, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

