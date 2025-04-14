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Arnavutköy’de Çocuğa Araç Çarptı

KAZA DETAYLARI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki bir çocuğa araç çarptı. Olay sonrasında çocuk hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı. Kaza, saat 21.00 civarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ

Gerçekleştirilen bilgilere göre, üç arkadaş birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada, A.Ö. yönetimindeki 34 CCR 218 plakalı ticari araç, yabancı uyruklu Muhammed El İsa’ya (12) çarptı. Olay sonrası durum hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla morga kaldırılırken, sürücü A.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

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