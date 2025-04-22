Arnavutköy’de Darp Edilmiş Şahıs Bulundu

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNAN AĞIR YARALI KİŞİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, vatandaşlar boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yatan ağır darp edilmiş bir adam buldu. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde İslambey Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, sokak arasında yer alan boş arazide hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinçsiz şekilde yatan şahsın ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği henüz belirlenmedi. Polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın başka biri tarafından kucağında taşınarak boş araziye götürüldüğü görüntülere ulaştı. Ekiplerin olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. İlk bilgilere göre, ağır yaralı şahsın üzerinden Ahmet Ezer adına bir kimlik çıktı.