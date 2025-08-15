Haberler

Arnavutköy’de Denizde Kaybolan Nureddin

DENİZE GİRME YASAĞIYA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Arnavutköy’de, kaymakamlığın koyduğu denize girme yasağına rağmen denize giren 41 yaşındaki Nureddin Toraman, suda kayboldu. Toraman’ın bulunması amacıyla arama çalışması başlatıldı. Olay, akşam saatlerinde Karaburun Plajı’nda yaşandı.

CANKURTARANLAR MÜDAHALE EDEMEDİ

Şiddetli rüzgar ve fırtına tehlikesi dolayısıyla Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından uygulanan yasaklara aldırış etmeyen Nureddin Toraman, bir arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra Toraman’ın çırpındığını gören cankurtaranlar, hemen müdahalede bulunmak için suya atladı. Ancak yüksek dalgalar sebebiyle cankurtaranların Toraman’a ulaşması mümkün olmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Nureddin Toraman’ı bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da “Daltonlar” Suç Örgütünün Soruşturması Tamamlandı

İstanbul'da "Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturma sonuçlandı. 105 şüpheli için hazırlanan iddianamede, 7 kişi için ağırlaştırılmış müebbet ve yüksek adli para cezası istendi.
Haberler

Sivas Belediyesi’nden Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Sivas Belediyesi, "Zulme Karşı Susmayacağız" etkinliği kapsamında Filistin ve Doğu Türkistan'a destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.