Arnavutköy’de Denizde Kaybolan Nureddin

DENİZE GİRME YASAĞIYA RAĞMEN DENİZE GİRDİ

Arnavutköy’de, kaymakamlığın koyduğu denize girme yasağına rağmen denize giren 41 yaşındaki Nureddin Toraman, suda kayboldu. Toraman’ın bulunması amacıyla arama çalışması başlatıldı. Olay, akşam saatlerinde Karaburun Plajı’nda yaşandı.

CANKURTARANLAR MÜDAHALE EDEMEDİ

Şiddetli rüzgar ve fırtına tehlikesi dolayısıyla Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından uygulanan yasaklara aldırış etmeyen Nureddin Toraman, bir arkadaşıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra Toraman’ın çırpındığını gören cankurtaranlar, hemen müdahalede bulunmak için suya atladı. Ancak yüksek dalgalar sebebiyle cankurtaranların Toraman’a ulaşması mümkün olmadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Nureddin Toraman’ı bulmak için kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.