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Arnavutköy’de Drift Yapan Genç Düştü

GENÇLERİN DRİFT MACERASI

Arnavutköy’de bir grubun hafif ticari araçla gerçekleştirdiği drift esnasında, araçta yolcu koltuğunda oturan gençlerden biri kapıdan aşağıya düştü. O anlar bir cep telefonu ile kaydedildi. Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy’ün Bolluca Mahallesi’nde meydana geldi. Drift yapan gençlerden biri, aniden kapıdan düşerek yere çakıldı.

YARALANAN GENCİN DURUMU

Gözlemlere göre yere düşen genç bir süre hareketsiz kaldı. Bu durum, çevredeki arkadaşlarının dikkatini çekti. Arkadaşları onu hemen alarak araca bindirdi ve olay yerinden uzaklaştı. Bu tür tehlikeli davranışların olası sonuçları, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konu.

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