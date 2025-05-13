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Arnavutköy’de Drift Yapan Gençler Düşürdü

Olay Arnavutköy’de Meydana Geldi

Arnavutköy’de, bir grup genç araçla drift yaparken düşündükleri eğlence, talihsiz bir olayla sonuçlandı. Bu olay, geçtiğimiz gün Bolluca Mahallesi’nde gerçekleşti ve anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Gençler, hafif ticari araçla yol üzerinde drift atarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

Drift Anında Talihsiz Kaza

Şoför, manevra hareketleri yaparken araçtaki bir genç, camdan sarkarak eğlenmeye çalıştı. Ancak tutunamayarak yere düştü. Bu an ve sonrasında yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, drift sırasında yere düşen gencin arkadaşlarının panikle başına koştuğu ve ardından hızla araca bindirilip olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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