Arnavutköy’de Düğün Çıkışı Kavga Yaşandı

ARNAVUTKÖY’DE KAVGA ÇIKTI

Arnavutköy’de bir düğün salonunun çıkışında iki grup arasında gerginlik yaşandı. Sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kargaşa, kadınların ve çocukların da dahil olduğu bir kavga halini aldı. Kavga anları cep telefonları ile kaydedildi. Olay, gece saatlerinde Merkez Mahallesi’nde bulunan düğün salonunun önünde gerçekleşti.

DÜĞÜNDEKİ TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

İddialara göre, düğün esnasında tartışmaya düşen iki grup, düğün bitiminde salon çıkışında yeniden karşı karşıya geldi. Başlangıçta sözlü tartışma olarak başlayan olay, kısa zamanda fiziksel bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırmaya başladı. Kavga, zamanla kadınların ve çocukların da karışmasıyla büyüdü.

KAVGA ANLARI CEP TELEFONUNA YANSIDI

Görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirine vurduğu, kadınlar ve çocukların arbede içinde kaldığı anlar net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Ayrıca, çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmak için gösterdiği çabalar da videolarda yer almakta.