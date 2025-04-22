Arnavutköy’de Elektrik Kesintisi Bilgisi Var

ARNAVUTKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Arnavutköy’de elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın sağladığı elektrik kesintisi listesiyle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan duyuruya göre, 24 Nisan gününde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi bölgelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek gibi sorular gündemde.

KESİNTİ PROGRAMI VE SEBEPLERİ

24 Nisan 2025 tarihinde 00:00 – 06:00 saatleri arasında, Arnavutköy ilçesinin Merkez-Nenehatun mahallesinde, Kıbrıs Sokak ve Yavuz Selim mahallesi içerisinde Alataş, Azamet, Balkoç, Başkale, Florya, Hasankeyf, Kıbrıs, Mazhar, Mürvet, Oduncu, Tansel ve Yedgöller sokaklarını kapsayan bir elektrik kesintisi olacak. Kesintinin nedeni ise “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirtildi.

Günün ilerleyen saatlerinde, Arnavutköy ilçesinde 09:00 ile 17:00 arasında Hadımköy mahallesindeki Aşkınay, Bedirhan, Biruni, Ferman, Kayacık, Okan, Süleyman Şah, Süleymaniye, Tuğcu, Uzay, Varol sokaklarında da elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu kesintinin sebebi ise “Yatırım / Yük Bölümü” olarak açıklandı.

YENİLEME VE BAKIM ÇALIŞMALARI

Aynı zamanda, 24 Nisan 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 arasında Arnavutköy ilçesinin Deliklitekaya mahallesindeki sokaklarda “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” nedeni ile bir elektrik kesintisi yapılacak. Bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurulacak.

Ayrıca, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Hadımköy mahallesinde Fevzi Çakmak Sokak’ta “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” dolayısıyla elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintinin çalışma saatleri içinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Arnavutköy ilçesinin Merkez-Balaban mahallesinde ise 09:30 ile 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle elektrik hizmeti kesilecek. Bu süre zarfında elektrik alamayacak bölgelerde vatandaşların dikkat etmeleri gerekiyor.