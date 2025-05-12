Arnavutköy’de Elektrik Kesintisi Olacak

ARNAVUTKÖY’DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arnavutköy’deki elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’un değişik ilçelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularına güncel cevabı burada bulabilirsiniz.

KESİNTİ HAKKINDA DETAYLAR

İstanbul Arnavutköy’de, 13 Mayıs 2025 tarihinde 00:30 ile 06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle yapılacak. Kesintiden, Arnavutköy ilçe merkezindeki Ömerli Mahallesi’nde yer alan Porsuk ve Terme sokakları etkilenecek. Bu çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri de gözetilecek.

Ayrıca, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, Yassıören Mahallesi’nde yapılacak “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek alanlar arasında yine Arnavutköy bulunmaktadır. “Yatırım / Yeni TM Tesisi” sebebiyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yapılacak.

Ek olarak, Hadımköy Mahallesi’nde 09:30 ile 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” amacıyla bir kesinti yaşanacak. Büyükçekmece ilçesinde de benzer kesintilere rastlanacak; bu kesintiler, “Deplase Çalışması” nedeniyle 09:30 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.