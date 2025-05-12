Haberler

Arnavutköy’de Elektrik Kesintisi Olacak

ARNAVUTKÖY’DE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arnavutköy’deki elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 13 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul’un değişik ilçelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri meydana gelecek. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularına güncel cevabı burada bulabilirsiniz.

KESİNTİ HAKKINDA DETAYLAR

İstanbul Arnavutköy’de, 13 Mayıs 2025 tarihinde 00:30 ile 06:00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleşecek. Kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle yapılacak. Kesintiden, Arnavutköy ilçe merkezindeki Ömerli Mahallesi’nde yer alan Porsuk ve Terme sokakları etkilenecek. Bu çalışma sırasında iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri de gözetilecek.

Ayrıca, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında, Yassıören Mahallesi’nde yapılacak “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden etkilenecek alanlar arasında yine Arnavutköy bulunmaktadır. “Yatırım / Yeni TM Tesisi” sebebiyle 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde de elektrik kesintisi yapılacak.

Ek olarak, Hadımköy Mahallesi’nde 09:30 ile 15:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” amacıyla bir kesinti yaşanacak. Büyükçekmece ilçesinde de benzer kesintilere rastlanacak; bu kesintiler, “Deplase Çalışması” nedeniyle 09:30 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Kağıthane Metrobüs Yangını, Seferler Aksadı

Kağıthane'deki Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün motorunda yangın çıktı, itfaiye müdahale etti. Yangın sonrası seferler normale döndü.
Haberler

Türkiye, Libya’daki Türkleri Uyarıyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarını evde kalmaları konusunda uyardı. Uyarı, Libya'nın İçişleri Bakanlığı'nın önerileriyle yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.