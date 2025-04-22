Arnavutköy’de Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ KONTROLÜ

Arnavutköy’de elektrik kesintisi, BEDAŞ tarafından duyurulan liste ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamada, 24 Nisan’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi. İstanbul’da hangi ilçelerin etkileneceği ve kesintilerin ne zaman sona ereceği konuları güncel bilgilerle takip ediliyor.

KESİNTİ TARİHLERİ VE NEDENLERİ

2025-04-24 00:00:00 – 06:00:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçesi ve Nenehatun mahallesinin Kıbrıs, Yavuz Selim ve Alataş, Azamet, Balkoç, Başkale, Florya, Hasankeyf, Mazhar, Mürvet, Oduncu, Tansel, Yedi Göller sokaklarında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu süre zarfında elektrik hizmetinin kesileceği belirtildi.

2025-04-24 09:00:00 – 17:00:00 saatleri arasında ise, Hadımköy mahallesindeki Aşkınay, Bedirhan, Biruni, Ferman, Kayacık, Okan, Süleyman Şah, Süleymaniye, Tuğcu, Uzay, Varol sokaklarında “Yatırım / Yük Bölümü” nedeniyle elektrik kesintisi olabiliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutulacak.

YENİLEME VE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Ayrıca, 2025-04-24 09:00:00 – 17:00:00 saatleri arasında Deli̇kli̇kaya mahallesi sokağında “Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme” dolayısıyla kesintiler yapılacak. Aynı gün Hadımköy mahallesindeki Fevzi Çakmak sokağında “Yatırım / Dönüşüm Çalışması” sebebiyle tekrar bir kesinti uygulanacak.

2025-04-24 09:30:00 – 15:00:00 saatleri arasında Arnavutköy ilçesinde Balaban mahallesindeki Akyıldız, Avcı, Balaban Parkı, Eminbey, Harmanlar, Kartal, Pençe, Solak Ağ, Yalı ve Çağdaş sokaklarında, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi olabiliyor. Bu kesintilerin tedbir amaçlı yapıldığı belirtiliyor.