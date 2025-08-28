Arnavutköy’de Fabrikada Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Arnavutköy’deki 3 katlı bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Yassıören Mahallesi Sarıgazi Sokak’ta bulunan, ofset, matbaa, kağıtçılık ve geri dönüşüm tesisi içeren fabrikanın bodrum katında başladı ve hızla üst katlara yayıldı. Yangın, fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

İTFAİYE VE DİĞER EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Yangın ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Olayın gelişmeleri takip ediliyor.