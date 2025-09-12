Haberler

Arnavutköy’de Hırsızlık Olayı Yaşandı

HIRSIZLIK OLAYI ARNAVUTKÖY’DE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan bir dükkanda, müşteri kılığında içeri giren hırsız iş yeri sahibinin dikkatsizliğini kullanarak çalıntı gerçekleştiriyor. Olay, 10 Eylül Çarşamba günü meydana geldi ve hırsız, dolaptan aldığı içeceği eşofmanının içine gizliyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, iş yeri sahibinin kasada hesap yapmakla meşgul olduğu esnada hareket ediyor. Gizlice dolaptan içeceği alıp eşofmanına koyan kimliği belirsiz kişi, herhangi bir sorun yokmuş gibi davranarak dükkandan ayrılıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin iş yerine giriş anından dolaba yönelip içeceği sakladığı ve ardından iş yerinden ayrıldığını net bir şekilde kayıt altına alıyor.

T10F, Ayvalık’ta Görüntülendi. TOGG, 5 Yıldız Aldı

TOGG'un T10F sedan modeli, Ayvalık'ta vatandaşların büyük ilgisini topladı. 95 puanla 5 yıldız alan araç, güvenlik standartlarıyla öne çıkıyor.
Charlie Kirk Utah’da Saldırıya Uğradı

Charlie Kirk, ABD'de Trump'ın destekçilerinden biri olarak bilinen bir siyasi aktivisttir. Utah Valley Üniversitesi'nde bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması, hayatı ve kariyeri hakkında ilgi uyandırdı.

