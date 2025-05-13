Arnavutköy’de Hırsızlık Suçüstü Yakalandı

ESNAFIN CESARETİ VE HIRSIZLIĞA KARŞI MÜCADELESİ

Arnavutköy’de bir esnaf, aracını çalmak isteyen bir hırsızı anında yakaladı. Hırsızın yakalanma anı ve polislere teslim edilme süreci güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Daha önce de aynı aracın çalındığı ve bulunarak esnafa teslim edildiği öğrenildi. Gökhan Koçak isimli esnaf, çalınmış ve kendisine geri verilmiş olan aracını iş yerinin önüne park ederek kısa bir süreliğine içeri girdi. Esnaf, işyeri içerisinde bulunduğu süreçte aracının içindeki yabancı bir kişiyi fark etti ve hızla aracın yanına koştu.

SUÇÜSTÜ YAKALAMA ANI

Aracını çalınmak üzereyken gözlemleyen Gökhan Koçak, hırsızı anında yakalayarak polis ekiplerine teslim etti. Hırsızın yakalanma anı ve polis ekiplerine teslim edilme anları güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde görüntülendi. Gökhan Koçak, ikinci kez çalınma tehlikesi yaşanmasının ardından “Sabah ben ofisime evrak bırakmak için geldim. Aracımın kapısını birkaç dakika işim var diye kilitlemedim. Tam geri kapıya çıktığımda bir kişinin aracımın içerisinde olduğunu fark ettim. Ben koşarak kendisini yakaladım. Cezaevinden çıktığını söyleyerek özür diledi” diye ifade etti.

HIRSIZLIKLA MÜCADELEDEKİ ZORLUKLAR

Koçak, polis geldikten sonra hırsızın üzerinin arandığını ve sahte kimlik, telefonlar ile sahte paraların çıktığını öğrenince şok olduğunu belirtti. “Şahsın 20’ye yakın suç kaydı olduğunu öğrendik. Burada hırsızlarla mücadele etmekten bıktık artık gerçekten. Yakalananlar bizden önce geri salınıyor, savcı ve hakimlerimizden yardım istiyoruz” şeklinde konuştu. Gökhan Koçak’ın bu cesareti, esnafın çalınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında nasıl bir kararlılık gösterdiğinin bir örneği oldu.