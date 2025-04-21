Arnavutköy’de İETT Otobüsüne Saldırı

OTOMOBİLDEN İNDİLER VE TARTIŞMA YAŞANDI

Arnavutköy’de bir kişinin, İETT otobüsünün sürücüsüyle tartıştıktan sonra camını kırdığı anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi. Olayın detayları şöyle; Hadımköy-Haramidere hattında sefer yapan otobüsün sürücüsüyle bir otomobildeki kişiler arasında, trafiğin yoğun olması nedeniyle bir tartışma meydana geldi. Otomobilden inen iki kişi, durakta bekleyen otobüsün yanına gelerek sürücüye itirazda bulundular.

CAM KIRILDI OLAY KAMERAYA YANSIDI

Bu sırada, tartışmanın bir parçası olarak zanlılardan biri otobüsün ön kapısının camına vurdu ve onu kırdı. O anlar, otobüste yer alan kameralar aracılığıyla görüntülendi. Görüntülerde, trafikte durmakta olan otobüsün arkasındaki otomobilden inen iki kişinin sürücü ile tartıştığı; ardından birinin camı kırma anı net şekilde görülüyor.

YOLCULAR VE SÜRÜCÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Sürücü, otobüsünde kamera bulunduğunu ve durumu polise bildireceğini söylerken, yolcular da yapılan saldırıya tepki gösteriyor. Görüntülerde, otobüse zarar veren iki kişinin çevredeki diğer insanlar tarafından uzaklaştırılması da dikkat çekiyor. Bu tür olaylar, toplu taşıma araçlarının güvenliğini önemli ölçüde etkiliyor.